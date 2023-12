Szilveszter New Yorkban? Vagy éppen Las Vegasban? Fejős Éva rockregényében bármi előfordulhat. Olyan történet ez, ami biztosan megtáncoltatja a szíved. A szerző így ajánlja legújabb művét:

„Volt egyszer egy karácsony New Yorkban. Úgy is írhatnám, hogy Karácsony New Yorkban. Több tízezren olvastátok, és sokatoknak a kedvenc Fejős Éva-regényetek lett, de sosem felejtettétek el megjegyezni, hogy szerintetek a történetnek »nincs vége«. Szerintem sem volt, de egy ideig úgy gondoltam, jó az, ha mindenki a saját képzeletében folytatja tovább.

Tizenkét évvel a Karácsony New Yorkban megírása után azonban dörömbölni kezdett a fejemben az immár harmincéves Martin, Virág, és persze Wayne Sunny White, az öreg rocksztár, és szépen kikövetelték maguknak a folytatást. Azonban a sztoriban is eltelt tizenkét év, Virág és Martin két éve külön folytatták, de úgy látszik, nem bírják kiverni azt a csodás, szenvedélyes tíz évet a fejükből, amit együtt töltöttek. Martin ma már programozó, és csak álmában zenél... pedig milyen nagy sikere volt az American Idolon! Virág pedig kellemetlen stílusú oligarchák PR-ese.