Mórahalom. Mórahalom a két ünnep között is várja a látogatókat. Nyitott kapukkal vár mindenkit az Ezer Év Parkja, ahol a kültéri makettek a történelmi Magyarország sokszínű kincseit mutatják be, de a beltéri programok miatt is érdemes odalátogatni. A méltán híres gyógyfürdő is hívogató, akár egy egész napra beköltözhetünk a medencékhez. Kiváló kiránduláshelyszín a Nagyszéksós-tó, amely mindig más arcát mutatja. Aki városi sétára vágyik, hallgassa meg Mórahalom legújabb attrakcióját, a városházán lévő harangjátékot, amelynek időpontjai a következők: minden nap 7:30, 12:30, 16:30, 17.30, 18:30, és 19:30 órakor csendül fel a muzsika.