Így teljes az advent

A fesztivál ötletét egy kisközségből hozta Gergely Ildikó, a Csongrádi Senior és Úszó és Szabadidő Sportegyesület vezetője, akit magával ragadott az ottani rendezvény családias hangulata. Mivel a csongrádi adventi programsorozatból még hiányzott egy hasonló közösségi rendezvény, Ildikó javaslatára 2018-ban bekerült az ünnepi kínálatba a csíramálé fesztivál és szarvaskészítő verseny, azóta pedig hagyománnyá is vált. A rönkfából szarvast készítő versenyt kiegészítették olyan programokkal, amelyekkel családiasabbá tehették, a karácsonyvárásra hangolhatták a megjelenteket, így táncházat tartottak az Alföld Néptáncegyüttessel, kreatív foglalkozásokat, karácsonyfadísz-készítést, kürtőskalács sütést, almasütést, de a csíramálé kapja a főszerepet minden alkalommal.

Mesteri és hagyományos

Ebben az évben a csongrádi és a szentesi csíramálé jelent meg. Elkészítési módjában vannak különbségek, sokfélét meg lehetett kóstolni, illetve három éve Ildikó megkérte Varga Károlyt, készítsen nekik csíramálé felhasználásával finomságokat, aki nem hiába világbajnok mesterszakács, minden alkalommal megmutatja tudását. Ezúttal is különlegességeket hozott, például palacsintát és csokis piskótát is csíramáléval.

Kezdetektől jelen van a rendezvényen csongrádi csíramáléjával Csobán Katalin, aki kemencében sült tököt, céklát is kínált.

Sok a vevőnk, mi pedig igyekszünk minőséget adni. Most van szezonja a csíramálénak, én októbertől májusig készítem. Megtalálható benne minden, amire ilyenkor télen szükségünk van, ami az élő kultúrában megvan, és például rendben tartja a bélrendszert

– magyarázta a csíramálé-készítő.

A hungarikumok és a helyi értékek is szerepet kaptak ebben az évben, a Hungarikum Bizottság és az Agrárminisztérium támogatta a rendezvényt. A Csemegi Károly Könyvtár létrehozott egy online térképes értékkereső túrát, a benevező csapatok a helyszíneket bejárva érintették a város értékeit, az egyhetes játékot a Diana technikum nyerte.

Ami az elkészült szarvasokat illeti, egyesek felajánlják jótékony célra, legtöbben pedig hazaviszik, hogy a karácsonyi hangulat része legyen. Minden évben kihozzuk a kedvencemet, a 2019-ben készült szarvast, ami azóta is egyben van

– mutatta Ildikó.

Szarvasok és barátaik

Kedves állatseregletet vonultattak fel a tűzoltók, akik azt fontolgatták, megajándékoznak vele egy óvodát.

– Máskor is nagyon tetszett a közönségnek az a koncepciónk, hogy nem csak egyfajta állatot készítünk, most is a szarvas és barátai volt a témakör. Alapvetően nem okoz gondot a fűrész kezelése a kollégáknak, a Szentesi Tűzoltóság az első szerrel, hat fővel van jelen – mondta Kajtár István parancsnok. Nem dolgozni jöttek, de a verseny végeztével szolgálatba helyezték magukat, észrevettek ugyanis veszélyesnek ítélt faágakat, és rögtön le is nyesték.

A versenyben negyedik helyen végzett az Üstökösök csapata, viszont példátlan módon a másik három csapat egységes szavazatszámmal végzett az első helyen: a tűzoltók, a Farag-ászok és a Rém-szarvasok, utóbbi a jelmezes különdíjat is elvitte.