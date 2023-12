Nem győzik elégszer mondani a tűzoltók, hogy mennyire fontos a szén-monoxid érzékelők használata. Egészen egyszerűen életet menthetnek, sőt, mentenek is ezek a berendezések, ahogy ezt az erről szóló cikkünkben is olvashatják. Beszéltem a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével erről. Molnár Krisztina nem volt feldobva, de azt mondta, hogy a helyzet némileg javulni látszik. Ezt pedig onnan tudják a tűzoltók, hogy egyre több riasztást kapnak a szén-monoxid miatt, ami pedig egyet jelent azzal, hogy van a házban vagy lakásban érzékelő. Gondoljanak csak bele: a héten két ilyen eset is volt. Ha nincs ez a szerkezet, akkor simán lehet, hogy családok vesztek volna oda. De szerencsére nem így történt!

Egyébként ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak, ott különösen nagy veszélyt jelent a szén-monoxid. A legtöbb mérgezés és tragédia oka, hogy rossz, elavult, nem karbantartott, esetleg engedély nélkül felszerelt fűtőeszközzel fűtenek, illetve nem megfelelő a szellőzés. A legtöbb mérgezés (az összes 36 százaléka) a fürdőszobákban történik, vagyis az a legveszélyesebb terep. Nem mondom, hogy kövessék a példámat, és nyitott ajtónál zuhanyozzanak a szellőzés miatt, de azért ez sem egy rossz megoldás.

Ja,és még egy érdekes információ: a klasszikus, régi konvektorok is veszélyesek, de azok inkább csak a koruk miatt. Ugyanis ezek a fűtőtestek nem a lakás levegőjét használják, hanem az utcáét, de ezért persze ezekre is figyelni kell. Szóval most közszolgálati jelleggel kérek mindenkit, hogy szerezzen be egy CO érzékelőt. Jobb a biztonság.