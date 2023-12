Bemutatták péntek délben azt a kisméretű kötetet, amelyet Sík Sándor piarista szerzetes halálának 60. évfordulója alkalmából jelentetett meg a Piarista Rend Magyar Tartománya „Esőzzétek drága terhét – Advent Sík Sándorral” címmel. A könyv az alkotó eddig ismeretlen írásait tartalmazza, a művekről kerekasztal-beszélgetést tartottak a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

Az eseményen Valaczka András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Pasztorális-Pedagógiai Titkárságának vezetője közölte, nem Sík életművét prezentálták a könyvben, ez egy adventhez kapcsolódó, a lelki felkészülésre felfűzött írás. A mű mérete emlékeztet egy imádságos könyvre, valamint arra az aprócska könyvre is, amely mindig ott volt Sík Sándor zsebében, hogy azonnal fel tudjon abba jegyezni gondolatokat, verssorokat a táborokban, a túrákon vagy épp a vonaton.

Hozzátette, a most megjelent könyv se nem vers, se nem próza, de nem is novella, inkább egy színpadi előadásra szánt mű, hiszen párbeszédes. Feldolgozza a megtestesülés előtti sötét időszakot, az emberiség szenvedésének szakaszát, belefoglalja Krisztus megváltását és a karácsonyi örömöt is. A kötet gerincét ugyanis Sík Advent című oratóriuma adja.

Emellett része annak az imádságról szóló műve is, amit halála előtt írt, és ami sosem látott napvilágot. Arról szól, hogy mi is az az imádság, és az milyen hatással van a belső szellemi működésünk mechanizmusára

– magyarázta Valaczka András. A könyv harmadik része középkori himnuszok fordításait tartalmazza, amelyeket sokszor éneklünk és mondunk, nem tudva azt, hogy az valójában Sík szövege.

Szilágyi Zsófia, a kar intézetvezető egyetemi tanára arról beszélt pénteken, hogy szerinte nagyon érdekes az, hogy milyen tanár lehetett a szerzetes, és ahhoz hogyan tudnak közelebb jutni. Megjegyezte, minden visszaemlékezésben ott van a közösségépítő szerepe és a hihetetlen nyitottsága, hiszen hiába volt a barokk kor kutatója, tanított kortársakat is, például Ady-t. Kiemelte, Sík pedagógiai módszere nagyon előremutató volt. Hozzáfűzte, életútja kapcsán azon is érdekes gondolkozni, hogy az akkori kegyetlen korban sokkal kevesebb volt az a szerző, aki megélte és végigélte a megpróbáltatásokat és önazonos tudott maradni.

A beszélgetés során Bene Zoltán József Attila-díjas író többek közt arról szót, hogy olyan egyetemi tanár és szerzetes volt Sík Sándor, hogy nyilvános előadásaira a hallgatók mellett a városi polgárok is özönlöttek. – Ma már nehezen elképzelhető momentum az, hogy egy egyetemi tanár ilyen közismert legyen a városban – tette hozzá. Bene Zoltán szerint a költő jól ismerte az embereket és nagyon jól tudott velük kapcsolatot létesíteni. Megjegyezte, sok frusztrációnkat, problémánkat és meghatározottságunkat meg lehet érteni Sík alkotásain keresztül, amelyek receptet is nyújtanak számunkra, hiszen tudott mámoros is lenni a teljes reménytelenségben.