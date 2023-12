Amikor elkezdtem gondolkodni a történeten, akkor egy ideje már foglalkoztatott a szabaddá válás gondolata. A kalitkából szabaduló kanári szerintem nagyon szimbolikus kép erre. Ugyanakkor a szabadság nem feltétlenül azzal a lépéssel fejeződik be, hogy valaki elhagyja a kalitkáját. Inkább akkor válik szabaddá, amikor nem fordul vissza, ahogy azt Frida is teszi a Budapest-könyvben. Érdekes, ahogy az új barátok, új helyzetek képesek ráébreszteni a mesehőst vagy az embert, hogy más is van a világban, mint, amit ismerünk. És, ha néha más szemmel nézzük az életünket, az mennyivel több tud lenni