Nem késik, ezreket vonz, és még látványos is. Nos, a Szent-Györgyi Albert Agórában megnyitott vasútmodell-kiállításra ez mind igaz, így joggal jelenthetjük ki azt is, hogy jobban megy, mint a rendes vasút sora. Viccet félretéve, valóban nagy sikert aratott Szegeden a péntektől vasárnapig tartó tárlat, amelyen eddig még nem látott nagyságrendben és látványosságban mutattak be vasútmodelleket, terepasztalokat és vasúttörténeti relikviákat.