Bullás Mária üvegfestő művész alkotásaiból nyílik kiállítás december 15-én 17 órakor a Szent-Györgyi Albert Agórában. A tárlatot Kisimre Ferenc publicista nyitja meg. A kiállító 1999-ben sajátította el az üvegfestés alapjait, egy évvel később Jószai Sándor vezette be az ikonfestésbe. Több alkotását zsűrizte az Ipaművészeti Lektorátus. Voltak önálló és csoportos kiállításai is. A képzőművészet mellett verseket és prózát is ír. A kiállítás január 27-éig tekinthető meg.