Tizenkilencedik évadánál tart a városi könyvtárban működő filmklub, ami egy többnyire állandó közönség számára fix program kéthetenként kedd estékre, hogy különböző filmstílusokat és műfajokat fedezzenek fel.

Sűrűbben kell ide jönni – vonta le a tanulságot az egyik néző, egy másik még szívesen nézte volna tovább az aktuálisan vetített filmet, az Andrea Boccelli küzdelmes életét elmesélő, és csodálatos énekszámokkal teli A csend zenéje című olasz alkotás.

Jellemzően nem a főszereplők, hanem a rendező nevét tünteti fel a plakáton a filmklub vezetője, Karikó-Tóth Tibor, ugyanis itt igazán nagy sztárokat ritkán láthatunk a vásznon, annál több ismeretlen gyöngyszemet fedezhetünk fel. Szélesen próbál meríteni a világ filmművészetéből: afrikai, ausztrál, új-zélandi, kínai, sőt bhutáni film is felbukkant már, közönségfilmet ritkábban, általában karácsony előtt néznek.

A szervező néhány gondolattal fel is vezeti a programot, ahogyan azt az egykori filmmúzeumban Magyar László tette, ezzel is tisztelegve a tanár előtt. Az évek során vendégeskedett már a filmklubban Bereményi Géza, illetve Jankovics Marcell is elhozta készülő rajzfilmje, Az ember tragédiája részleteit a szentesi nézőknek.

Januárra még még két filmet tartogatnak, 16-án A fák tengere címmel Gus Van Sant művét, 30-án A próba című spanyol alkotást vetítik, majd olyan filmek következnek, mint az Aranytó című klasszikus, az Elveszett jelentés Sofia Coppolától, a Jane Austin magánélete, de látható film Eiffel életéről, aztán egy nyolcvanas évekbeli vígjáték, Csehszlovák angyalbőr címmel, zárásként a Vaslady.