A darabban is többször megjelenik az igazi férfi hiszti, amit a racionális, két lábbal a földön álló nők próbálnak normális mederbe terelni. De valóban nehéz az szerintem a mai napig is egy párkapcsolatban, ha valamelyikük ugyanabban a műfajban sikeresebb a másiknál. Borzasztó nagy intelligencia kell, hogy ezt megpróbálják kezelni, ennek ellenére is támasza lenni egymásnak. Ez többször megjelenik az előadás során. És mint mindig, a nő az okosabb. Mernék mást mondani?