Az újdonsággal vegyes nosztalgia iránti igény az, ami részben népszerűvé teheti az átdolgozott, saját ízléssel fűszerezett zeneszámokat a hódmezővásárhelyi születésű Benedek (Nagy) Lili szerint. Zenésztársával, Szabó Miklóssal még a covid járvány bezártságát váltották előnyükre, megalapítva akusztikus duójukat. A voice and piano formáció repertoárja igen sokszínű, jazz-es és populáris stílusú mai és régebbi slágerekkel. Lili szerint az olyan gondolkodó, érzelmi és tartalmi többlettel megírt szerzemények újragondolásával, mint például Máté Péter vagy Cserháti Zsuzsa dalai, összeér a régi és az új. A múlt találkozik a jelennel.

Váratlan döntés

Édesanyám mindig azt mondja, merjek nagyot álmodni. Máig tiszta szívvel hiszem, hogy a zene utat tör magának

– mondta válaszul arra a kérdésre, vajon elbizonytalanodott-e valaha művészi pályáján azzal együtt is, hogy az valóban nyílegyenesen halad. Az ének-zenei általános iskolás évek után a Bethlen-gimnázium angol szakán tanult, és csak az érettségi utáni nyáron döntötte el, hogy az azóta már egyetemként működő Kodolányi János Főiskola jazz-énekművész szakán folytatja.

Visszatekintve ez a vállalás talán valóban meredek volt. Hiányzott a megfelelő szakmai képzettségem, nem jártam konzervatóriumba, de mintha megérezték volna rajtam az elszántságot, az elköteleződést, azt, hogy nagyon őszintén, hivatásként szeretném az énekesi pályát

– magyarázta.

Fotó: Budai Dániel

Labormunka az iskolában

A főiskola utolsó évében tanárai invitálására már tanított is.

Így 5-6 év oktatás után már sejtem, mint láthattak bennem egykor az én tanáraim. Hozzájuk hasonlóan megérzem, ki az, akiben ott munkál az a pici plusz, az a belülről, tiszta szívvel kifelé áradó zenei szándék

– mondta, megerősítve, hogy szinte lélekrokonságot érez a hozzá hasonlókkal. Ugyanakkor éppen az a labormunka izgalmas számára oktatáskor, hogy azokat is megnyissa, önmaguk mélyebb megismerésére ösztönözze, aki másként közelítik meg a zenét.

Vásárhely Lilije

Nagy Lili Székesfehérváron a Kodolányi János Egyetem jazz-énekművész szakán szerezte diplomáját 2018-ban. Olyan nagyszerű, a szakma által is nagyra becsült énekművész-tanároktól tanulhatott, mint Veres Mónika Nika, Pély Barnabás, Farkas Erzsébet, Dudás Beáta, Kazai Ágnes és Vörös Janka. 2016 májusában a Romániában megrendezett VIII. Nemzetközi Jazz Fesztiválon elnyerte a legjobb énekesnek járó díjat. Jelenleg aktív zenészként járja az országot, koncertezik a 30-as, 40-es évek dalait feldolgozó Vintage Dolls énekegyüttes tagjaként. A vokáltrió mellett, a Lili&Miki duó énekesnője és szólókarrierje építésével is sokat foglalkozik. Eddigi pályafutása során olyan zenekarok meghívott énekese volt, mint a legendás KFT együttes, de énekelt az erdélyi Tamás Gáborral is. A teljesség igénye nélkül állt már a Művészetek Palotája, a Budapest Jazz Club és a Liszt Ferenc Zeneakadémia Solti termének színpadán is.