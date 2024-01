A Délmagyar podcast legújabb műsorának vendége Balogh Gyula irodalmár, zenész, magyartanár és kulturális szervező. Balogh Gyulával elsősorban írói munkásságáról társalgunk majd – szó lesz többek között az Alsóvárosi hitregék című alkotásáról, emellett pedig 2024-ben az Ünnepi Könyvhéten bemutatásra váró doktori dolgozatáról is. Jelenleg két kötete még a fiókban pihen, azonban ezek is hamarosan a nagyérdemű elé kerülnek majd. Korábbi publikációi kisebb-nagyobb folyóiratokban jelentek meg.

Balogh Gyula egyébként évtizedes múltra visszatekintő zenei pályát is maga mögött tudhat. Érdemes meghallgatni a Délmagyar podcast legfrissebb műsorát.