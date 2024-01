A Délmagyar Podcast aktuális műsorában Kiss Ferenc grafikussal, vizuálművésszel és a Tirke Honolulu dobosával beszélgettünk. Elsősorban látványalkotói munkáját vettük górcső alá, illetve arról is beszélgettünk, hogy milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon egy design terminál megvalósításának. Kiss Ferenc számos munkája eljutott már külföldre is, így például Dél-Amerikába vagy Koreába. Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy egy általa tervezett kiadvány, amely az SZTE Rajz -és Művészettörténet Tanszék fennállásának 70. évfordulója alkalmából készült, eljutott egy nemzetközi Biennáléra is.