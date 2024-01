Ők – mintegy szellemként – minden élőt látnak, őket viszont senki sem látja. Így tapasztalhatják meg, milyen lesz/lenne az élet nélkülük. Közben minden egyes nappal mind jobban és jobban megismerjük hőseinket, akik idővel nemcsak azt láthatják, hogyan mennek tovább a dolgok immár nélkülük, hanem azt is, milyen dolgok várhatnak rájuk, amennyiben mégis inkább az életet választják a halál helyett. Hogy mindez hogyan lehetséges, az nem derül ki, tehát szerencsére semmiféle tudományoskodó okoskodást nem kapunk párhuzamos dimenziókról, téridőugrásokról, miegymásról. Vallási színezetet sem ölt a film, habár arra utaló jelek akadnak, hogy a titokzatos idegen egyfajta angyali lény, aki csak valamiféle magasabb rendű szféra parancsait követi. Mivel ezt az „angyalt”, illetve az ő gondolatait, érzéseit is jobban megismerhetjük, eszünkbe juthat a Berlin felett az ég című filmklasszikus. Jóllehet szerelem nincs a műben, de sorsközösség, empátia és szeretet rengeteg. Mivel viszonylag kevés szereplőt és kevés helyszínt mozgat a film, szerintem jól mutatna színpadi darabként is, annál is inkább, mivel meglehetősen dialógusközpontú alkotásról van szó. Az is eszembe jutott még, hogy – miként a rendező másik filmje, a Teljesen idegenek – a Hátralévő életem első napja is befuthat olyan karriert, amely során rengeteg ország elkészíti a maga verzióját a sztoriból. Hiába na, Genovese nagyon ért ahhoz, hogy univerzális témákat boncolgasson minél több és minél többféle embernek címezve alkotását.

8/10