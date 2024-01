Juriko fejében a jelen és a múlt határai egyre gyorsabban mosódnak el. Papírból főzött miszoleves, ki-kieső nevek és események, elkószálás, felhalmozás, lassú testi leépülés.

A virágokat ne felejtsd szívszorító módon zongorázza végig a betegség minden folyamatát, amelyet mind az anya, mind a fiúgyermek szemszögéből átélhetünk. Ahogyan Genki Kawamurától már megszokhattuk, ezúttal is érzékenyen nyúl olyan kényes témákhoz, amelyek sokunkat érintenek, de mégsem szeretünk beszélni róla, mint például az elmúlás, az emlékek törékenysége, a szülőség dilemmái és a kérdés, hogy melyek is az igazán fontos dolgok az életben. Vajon az emlékeink tesznek azzá bennünket, aki vagyunk? És ha elveszítjük azokat, akkor kik is vagyunk tulajdonképpen?