Az írásokból a Csongrádi Színtársulat tagjai olvasnak fel nekünk részleteket, ezek is meghallgatók lesznek a néprajzi termünkben, ahol a halászat, pásztorkodás, fazekasság, szőlőtermesztés is helyet kap. Továbbá folyamatban van egy interjúanyag beszerzése is, amit a hetvenes években készített a Magyar Rádió csongrádi kubikosokkal