Ágoston Béla azt mondta, hogy az egyszerű dudazenét hangszerelte más-más stílusban. Ezek a különféle stílusok ihlették meg az alkotókat a hangszerek felöltöztetéséhez. Az eredeti terv az volt, hogy hat zenét talál ki a művész, és éppen ezért hat alkotót kért fel, hogy az alapján alakítsák át a fúvós hangszert. Viszont ők rögtön tovább gondolták a dolgot és a legtöbben két zenét rendeltek, amit részben sikerült is megvalósítani. Balaskó Attila természetes és műanyag, Boka Gábor kicsi és nagy, Fekete Dóra komoly és vicces, Thiesz Angéla ikrek, Makrai Krisztina szelíd és vad párokat jelenítettek meg. Vetlényi Zsolt utolsónak kapta a felkérést, így ő egyet készített. Végül kilenc új zene készült, de mivel más, korábbi „dudaszobrok" is bekerültek az anyagba, így négy régebbi zenével egészült ki a paletta.

A kiállítás azért is érdekes és azért kapta a hangzó jelzőt, mert minden dudáról készült egy fénykép, amelyen egy QR-kód is szerepel, és ha valaki azt beolvassa, meghallgathatja a dudazenét, amely a hangszer átalakítását ihlette. És így tulajdonképpen „haza is lehet vinni” a kiállítást a telefonon.

Az ingyenes kiállítás február 7-éig látogatható minden nap 9 és 13, valamint 14 és 18 óra között a Kövér Béla Bábszínház kamaratermében, előzetes telefonos bejelentkezés után.