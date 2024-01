Egy állatfigurás kártyával, lényegében magától tanult meg olvasni az akkor négy és fél éves, most első osztályos Korom Kristóf.

Szerettem a betűket és így megtanultam olvasni, amit azért szeretek, mert előjön a fantáziám és olyan, mintha ott lennék, ahol játszódik a kötet

– mesélte közvetlenül azelőtt, hogy átvette a vásárhelyi gyermekkönyvtár vándordíját annak apropóján, hogy tavaly ő kölcsönözte a legtöbb könyvet, majdnem kétszáz kötetet. Kristóf kifejezetten szereti újraolvasni a történeteket, majdnem mindig olyan könyvet emel le a polcról, amelyik már járt a kezében. De nem csak hétvégén és suli után, lefekvés előtt olvas a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tanulója, még az utcán is. Ahogy édesapja mesélte, a könyvtártól egy kanyarral odébb már az egyiket le is tudta. Arra a kérdésre, miként közlekedik nyitott könnyel a kezében, az iskolás fiatalember azt mondta: nem megy neki semminek, mert közben a tekintetével azért figyeli az utat. De valószínűleg édesapja is gondosan terelgeti könyvrajongó csemetéjét, aki némi gondolkodás után azt mondta, az olvasást önmagáért és önmagától szereti.

Domjánné Szénási Edit könyvtárigazgató adta át Korom Kristófnak az örökös könyvtári tagságot. Fotó: Tábori Szilvia

A gyermek korcsoportban Sós Laura is hasonlóan sok könyvet kölcsönzött tavaly a vásárhelyi könyvtárból, a felnőttek közül Paksiné Bak Erika volt a legszorgalmasabb 194 kötettel. A vándordíjat, az azzal járó kupát és örökös könyvtári tagságot Domjánné Szénási Edit, az intézmény igazgatója adta át az érintetteknek. Mint azt lapunknak elmondta, néhány éve díjazták először a legaktívabb olvasóikat, hogy viszonozzák intézményük iránti elköteleződést.

Főként Mészöly Ágnes, Wéber Anikó, Dániel András, Bendl Vera, Várfalvy Emőke könyveit kölcsönzik legtöbben a gyermekkönyvtárból, míg a felnőtteknél három Náray Tamás kötet is szerepel a tíz legtöbbet kölcsönzött között. De van ott Valérie Perrintől is, vagy az időközben országosan is az egyik legnépszerűbb könyvnek választott Zserbó Karády Annától. Az elmúlt évet különösen sikeresen zárta a vásárhelyi kulturális intézmény; csaknem 40 ezer kötetet kölcsönöztek ki tőlük, ami majdnem hatezerrel több a korábbinál.