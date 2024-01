Tóth Péter Lóránt elhatározta, hogy nem tankönyvekből szeretné ismerni a magyar történelem jelentős helyszíneit, hanem személyesen felkeresi azokat Aradtól Nándorfehérvárig.

Nem turistaként megyek, vinni is akartam oda valamit, így már kilenc éve ezeket előadásokat viszem magammal

– kezdte bemutatkozásként különleges irodalomóráját a versvándorként ismert kunszentmiklósi tanár tegnap kora délután. A Tóth József Színház és Vigadó nézőterén mind az öt középiskola képviseltette magát a művelődési központ szervezésében. Előző nap még Martonvásáron volt a versvándor, aznap reggel Csongrádon, délután pedig a szentesi városi könyvtárban is hallhatták az előadását. Októberben Petőfi és Arany barátságát mutatta be Szentesen és Csongrádon, azt a humorral bőven ötvözött előadást ezúttal egy komor hangvételű, ám elgondolkodtató, életigenlő irodalmi stand up követte, Lélek vagyok, élni szeretnék címmel, a tragikus sorsú költőtől vett idézettel.

Fotó: Darók József

Egy olyan fiatalember nyomába eredünk, akinek nagyon kevés időt, 35 évet adott a Jóisten itt a Földön, nagyon nagy keresztet tett a vállára, mégis bízott abban, hogy a világ szebbé tehető. Neki az volt erre a lehetősége, hogy verseket írt

– mondta Tóth Péter Lóránt. Radnóti utolsó hat hónapját dolgozta fel, mert ami 1944 májusától novemberéig történt a költővel, nagy tanulság lehet mindannyiunknak 2024-ben.

A zsidó származású költő abban az évben már a harmadik munkaszolgálatra kapta meg a behívót, a Dél-szerbiai Bor nevű településre, egy rézbányába. A verseibe menekült a földi pokol elől. Sejtette, ami be is következett, hogy el fogják pusztítani, de azt is tudta, versei megmaradnak az örökkévalóságnak.

A munkaszolgálatosok menetét, a Bortól Abdáig vezető utat a versvándor 2019-ben végigjárta, egy tízkilós hátizsákkal és egy bakanccsal, valamint egy zászlóval, rajta a költő utolsó arckép-ábrázolásával – ez diákkori elhatározása volt, egyik tanárának köszönhetően, aki bevitte az iskolába a Bori noteszt. Az útjáról készült dokumentumfilm Radnóti nyomában címmel elérhető a legnagyobb videómegosztón. Tóth Péter Lóránt szeretné, ha a hallgatóság tükröt tartana maga elé: mennyire jó élni, és mennyire tünékeny a béke.