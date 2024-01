A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarában rendezték meg szombaton a FIRST LEGO League szegedi selejtezőjét, de a program csak félig szólt a versenyről, fontosabb volt a gyerekek szórakozása. A versenyről csak annyit, hogy 18 csapatban nagyjából 160 általános iskolás mérte össze tudását legóépítésben és robotprogramozásban. A legók egy részét egyébként a Somogyi-könyvtár szállította a versenyre. Piri Ildikó, a könyvtár szolgáltatási igazgatóhelyettese talán még a gyerekeknél is lelkesebb volt. Amint beléptünk, azonnal megállította kollégánkat, már két kész legóépítménynél, és próbára is tette. A feladat nem volt bonyolult, fel kellett ismerni, mit látunk, de ez Suki Zoltánnak csak sokadjára sikerült, és akkor is csak segítséggel. Piri Ildikó azzal sem tudta megnyugtatni, hogy ez a gyerekeknek általában egyből sikerül.