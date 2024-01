Társasjátékos szakemberek állítják, hogy csak a szerencsén múlik az egész Gazdálkodj okosan!, nincsenek döntéseink benne, teljesen kocka alapú. Ahogy ebbe kezdtem beleásni magam, rájöttem, hogy ez a valóság. Éreztem valami nagyon megmosolyogtató, ugyanakkor egyszerre nagyon tragikus dolgot is, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva a társadalmi körülménynek és a vak sorsnak, a szerencsének

– fejtette ki Fábián Péter, akit a társasjáték mellett egy hollywoodi kasszasiker film is inspirált. Mégpedig a Jumanji című, amelyben a játék valósággá válik.

Így történik ez majd a színpadon is, ahol a történet szerint egy harmincas éveiben járó, fiatal pár albérlete pincéjében egy poros Gazdálkodj okosan! társasjátékot talál, amellyel játszani kezdenek. A cél a lakásvásárlás a játékban és az életben egyaránt, ám ez alkalommal a két valóság összeforr. Ugyanis amilyen mezőre lépnek, annak tartalma az életben is megtörténik. Ám a vágyott fészekhez vezető út jóval hosszabbnak bizonyul a tervezettnél. Ugyanis a kockadobások között az életidő is szalad a maga útján.