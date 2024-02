Czibolya Kálmán kapcsolata Dél-Koreával onnan eredeztethető, hogy az általa vezetett Makói Videóműhely – fiatal alkotóinak nemzetközi fesztiválsikerei nyomán – 2002-re már nemzetközileg ismertté vált. Azt Jürgen Macpolowski, a berlini médiafesztivál igazgatója vetette fel neki egy makói látogatása alkalmával, hogy szívesen segít neki egy dél-koreai szakmai kapcsolat kiépítésében. Ő igent mondott, és először 2003-ben utazhatott Szöulba.

Fotó: Czibolya Kálmán

Akkor még csak vendége volt a DIMA-nak, Ázsia legnagyobb televíziós és művészeti egyetemének, ám már a következő évben felkérték vendégoktatónak. Azóta, egészen 2019-ig minden évben tanított dél-koreai és egyéb, külföldi diákokat vizualitásra, kameratechnikára és egyéb mesterfogásokra – a közel két évtized alatt jó kétezret.

Fotó: Czibolya Kálmán

Ennek lehetőségét komoly elismerésnek tekintem

– mondta. A szakmai együttműködés révén persze dél-koreai fiatalok is érkeztek hazai filmes hazai rendezvényekre, illetve Makóra.

Kálmán azt mondta, az ország számára a fantasztikus szépségű tájak, illetve a koreai emberek hagyománytisztelete miatt szimpatikus. Úgy gondolja, lehet, hogy testvérnépek vagyunk: közös bennünk a vendégszeretet és a baráti szellem, illetve hogy rajtunk kívül csak a koreaiak és a japánok írják-mondják előbb a családnevüket és aztán a keresztnevüket.

Az első ottani látogatás afféle kulturális sokk volt. A második út volt az, ami után eldőlt bennem, hogy ezt az országot nagyon szeretem

– tette hozzá.

Fotó: Czibolya Kálmán

Dél-Korea önkéntes kulturális nagykövete a kapcsolat húsz éves jubileumát természetesen azzal fogja ünnepelni, hogy májusban ismét felkeresi kedvenc országát. Egy hónapot lesz ott; ismét ellátogat a DIMA-ra, de forgatni is fog, főként történelmi és építészeti témákban. Az útifilmet hazatérése után be fogja mutatni a makói, illetve a magyar közönségnek. Utoljára egyébként 2022-ben járt Dél-Koreában. Amikor megkérdeztük tőle, Észak-Koreába is ellátogatna-e alkalomadtán, tömören válaszolt: Soha!