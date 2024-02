Jelmezbe öltözött kutyák és lovak üldözték el a telet. Koncz királyt legyőzte Cibere, most már jöhet a tavasz! Télbúcsúztató lovas- és kutyás farsangot rendezett szombaton, Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, ahol a fánkok, jelmezes lovak, lovasok, kutyák és gazdijaik is versenyeztek.

Farsangi népszokásokkal és tréfákkal kezdődött a program. A lovas- és kutyás felvonulás délben érkezett a művelődési ház elé. A rendezvény részeként ifjabb Horváth István, a Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület elnöke a legendás vásárhelyi lótenyésztőre, Kucsora Istvánra emlékezett, majd bemutatták a négy-, illetve kétlábú jelmezeseket.

Ilyet még a világ nem látott, két kenguru is ült a ló nyergében, Kanga és Zsebibaba vezették a felvonulást. Mellettük a csikós és a rendőrnő. Ott volt a sorban a halovány színű télkirály, de eljött a varázsló, Hófehérke a törpékkel, itt voltak a vak egerek, egy vadász is Vásárhelyre vágtatott, csakúgy, mint a postásnő. Az unikornis is nyeregbe pattant, de még az ananász is lovagolt, csakúgy, mint a kéményseprő, vagy egy csapata pantomimos. A fogatok érkezésekor pedig már szinte a vadnyugaton érezte magát az ember.