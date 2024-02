Kovácsné Rostás Erzsébet, a székkutasi közösségi élet meghatározó tagja is az Év embere 2023 jelöltjeinek egyike. Nevéhez fűződik többek között a Székkutasi Olvasókör megalapítása is.

Kovácsné Rostás Erzsébet Székkutas külterületén, a tanyavilágban nőtt fel, Csicsatéren lakott 18 éves koráig. Máig szívesen emlékszik vissza arra az időre.

A csicsatéri iskola meghatározó volt az életében, ott tapasztalta meg a közösség összetartó erejét.

Kovácsné Rostás Erzsébet az általános iskola után Hódmezővásárhelyen, a Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában folytatta a tanulmányait, ott is érettségizett 1975-ben, csecsemő-gyermekgondozó és általános asszisztens lett. Első munkahelye a székkutasi körzeti orvosi szolgálatban volt asszisztensként, később körzeti nővérként dolgozott. A mai napig fizioterápiás asszisztensként végzi munkáját, 2015 óta, 40 év szolgálat után, már nyugdíjasként. Fiatalon kapcsolódott be a helyi közéletbe, részt vett az ifi klub, a néptánccsoport életében, majd az ifjúsági klub vezetője lett. Minden héten volt valami eseményük, humoros, vagy éppen komoly, diszkók és mozik. A környező klubokkal is remek baráti és munkakapcsolatot alakítottak ki. A Csongrád Megyei Klubtanács „Kiváló Ifjúsági Klub” címmel tüntette ki őket. Erzsike vetélkedőket, kirándulásokat, diszkókat, mozilátogatásokat, társadalmi munkákat, fásítást, dalkörös találkozókat, ünnepi műsorokat szervezett.

Kovácsné Rostás Erzsébet két ciklusban, 2006 és 2014 között, önkormányzati képviselő volt. Kezdeményezésére alakult meg 2004-ben a helyi nyugdíjas klub. Hosszú ideig vezette a kulturális kerekasztal munkáját. A Székkutasi Olvasókör 2008-as alapítása is a nevéhez fűződik, amely jelenleg klubként működik. A képviselő-testület a falu legmagasabb rangú kitüntetésével ismerte el Kovácsné Rostás Erzsébet munkáját. 2020-ban díszpolgári címet adományoztak neki, az átadásra azonban a világjárvány miatt éveket kellett várni.