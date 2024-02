Makón és Hódmezővásárhelyen is lehet csatlakozni az úgynevezett kincskereső játékhoz úgy, hogy a jelentkezők a Vásárhelyen és Makón is megtalálható EVP irodákban átveszik a térképpel ellátott menetleveleket. Majd a párok közös városi sétára indulnak; megfejtik a hat állomáson kihelyezett plakátok rejtvényeit, illetve a helyszínek között párkapcsolati, családi, kötődésre vonatkozó kérdésekre kereshetik közösen a válaszokat. A Valen-túrát sikeresen teljesítő résztvevők közt mindkét városban páros vacsorát sorsolnak ki. A részvétel ingyenes, ám regisztrációhoz kötött; jelentkezni lehet az irodák közösségi oldalain elérhető űrlap kitöltésével, vagy pedig a rendezvény napján is a menetlevél átvételekor.