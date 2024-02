A helybeliek közül valószínűleg az egyébként pedagógusként és grafikusként ismert Oláh Nóra hozta a legkülönlegesebb darabokat a tárlatra. Betonékszereket, illetve ugyanebből az anyagból dísztárgyakat készít.

Bár sokan azt hiszik, ezek nehezek, valójában egy külön cementadalék miatt ugyanolyan könnyűek, mint a többi ékszer

– mondta el. Két éve talált rá a műfajra.

A darabok – egyszerre akár több tucatnyi – a kötési idő miatt napokig készülnek, aztán már csak csiszolni, díszíteni, festeni kell őket, bár magát az alapanyagot is lehet színezni

– tudtuk meg tőle.

Klárafalváról Csáki Ferencné a helyi hímzőkör munkáit hozta el, köztük néhány olyat, ami egyben a falu jelképe is egyben. Az assisi hímzéssel készült terítők, kendők azzal a különleges keresztszemes technikával készültek, ami a falu névadójához, Assisi Szent Klárához köthető. Csákiné 2018 óta foglalkozik ezzel, de a nyolc tagú hímzőkör asszonyai is elkészítenek legalább egy ilyen darabot. – Ez tulajdonképpen a hagyományos hímzés fonákja, ezért még a szokásosnál is nagyobb türelmet és kézügyességet igényel – mondta.

Hadikné a Délmagyarországnak elárulta, a bemutató ötletét egy hasonló klárafalvi rendezvény adta. Az ottani tizenkét kiállító ide is eljött, a többiek személyes ismeretség alapján érkeztek, egymást ajánlva.

Szeretnénk ezzel hagyományt teremteni – tette hozzá. Úgy tudja, a következő hasonló rendezvény Sándorfalván lesz a közeljövőben. A helyi Ipartestület tevékenységéről annyit mondott, jelenleg az országos mintaként emlegetett mentorprogramjukba fektetik a legtöbb energiát

– ez rendkívül sikeres.