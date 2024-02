Gergely ünnepe volt az első márcusi jeles nap a néphagyományban. Ha aznap havazott, úgy tartották, hogy Gergely megrázta a szakállát. Kulik Melinda néprajzos muzeológus elmondta, ekkor kezdték csíráztatni a paprikamagokat Szegeden. Kicsírázásuk után nedves vászonzsákba rakták a magokat, amit egy rostában a kemence tetejére tettek, vagy a zsákocskát a dunyhába helyezték. Ezen a napon a felnőttek zömmel nem dolgoztak, a gyerekeknek pedig nem kellett iskolába menniük.

A századforduló előtt szokás volt a Gergely-járás.

– A csanádapácai fiúk zászlóvivőknek és vitézeknek öltöztek be. A vitézek kezükben egy nyársat és egy kosarat tartottak, úgy jártak házról házra, és hívták a gyerekeket az iskolába. Cserébe a gazda kolbászt, szalonnát húzott a nyársra, amit aztán a kosarakba tettek – mesélte a muzeológus.

Algyőn ezen a napon engedték ki a méheket, hogy elkezdjék a beporzást.

A Sándor, József és Benedek napjaihoz fűződő időjárás jóslást ma is sokan ismerik, amely szerint ők hozzák zsákjukban a meleget. Ám a térségben egy bájos anekdota is kapcsolódott a három jeles naphoz. Eszerint a Jóisten az emberek imádságát hallván leküldte először Sándort, hogy vigye el a Földre a meleget. Sándor útnak is indult, de ahogy leért a Földre, megfáradt, betért egy kocsmába, és ott ragadt. Az emberek tovább imádkoztak serényen a jó időért, mire a Jóisten Józsefet küldte Sándor felkutatására. József el is jutott a kocsmába, ahol leült iszogatni Sándorral. Harmadikként Isten Benedeket küldte a két csibész után, aki azonban szintén a söntés bűvkörében ragadt. Ekkor az Úr megelégelte a három jómadár engedetlenségét, és Szent Mihályt menesztette utánuk, aki korbácsával érkezett a kocsmába. Sándor, József és Benedek annyira megijedt, hogy rögvest fölpattantak, és kiengedték a zsákból a meleget a Földön.

Kulik Melinda hozzátette, hogy József napja úgynevezett félünnep volt a néphagyományban, amikor az alsótanyaiak elcsöndesedtek, a férfiak nem dolgoztak szerszámmal. Így fejezték ki tiszteletüket Szent József, Jézus nevelőapja iránt.

Benedek napon pedig hagymát duggattak, amit aztán Szent Bertalan napján, augusztus 24-én szedtek föl. Majd hét napon át szárították a háztetőn, hajnalban és este a harmatnak kellett érnie a hagymákat.

– Ha valaki tífuszos lett a családban, akkor ezeket a hagymákat főzték meg, és a lét borogatásra használták – mondta az alsóvárosi Napsugaras Tájház munkatársa.

Március 25-én ünnepelték Gyümölcsoltó, vagy ahogy vidékünkön nevezték, Testfogadó Boldogasszony napját. A keresztények szerint ugyanis ezen a napon fogadta méhébe Szűz Mária a kis Jézust.

Úgy tartották, hogy balszerencsét hoz ezen a napon rügyező ágat ajándékba adni, mert rossz lesz a termés. A kiszomboriak ezen a napon egy rügyező ágat lemetszettek, és elégették, hogy védjék a termést mindenféle férgektől

– mondta a muzeológus.