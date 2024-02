Farsangi mulatságot rendezett pénteken a Nem Adom Fel Alapítvány a Szent-Györgyi Albert Agórában. Első alkalommal hirdettek jelmezes bulit a fogyatékkal élő sorstársak számára, az érdeklődés pedig várakozáson felüli volt. Közel 150-en gyűltek össze – köztük olyanok is, akik nem tartoznak az alapítvány kötelékébe, de úgy érezték, ott a helyük ezen a rendhagyó programon.

Ők a Facebookról tudták, hogy farsangolunk és csak úgy eljöttek. De itt van a szegedi csapat mellett a fővárosi is, eljöttek a Nem Adom Fel Kávézó dolgozói, de velünk vannak a mezőberényiek és a Monor melletti Nem Adom Fel Ház mélyszegénységben élő gyerekei is. A népes társasághoz pedig csatlakozott a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány és a Kálvária Védőotthon értelmi fogyatékos és halmozottan sérült fiatalokból álló csapata is

– sorolta Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány kuratóriumi tagszóvivője.

Jó farsanghoz természetesen elengedhetetlenek a jelmezek – a legtöbben be is öltöztek. Láttunk sárkányt, dalmatát, boszorkányt, Man in Black főszereplőt egy űrlényt szorongatva, sőt ketchup-os üveget is. A kerekesszékes szegedi Gora Patrícia ördögnek öltözött. – Szeretek jelmezt húzni, a barátokkal minden évben szervezünk farsangi bulit. Nagyon örültem ennek is, egyértelmű volt, hogy eljövök. Nem is számítottam rá, hogy ilyen sokan leszünk. Nagyon színes a társaság – mosolygott.