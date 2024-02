A Harmat József kántor és hitoktató vezette, tanítványaiból verbuválódott kisteleki betlehemező csapat az evangéliumot, Jézus születését bemutató előadásai – soha nem ismétlik magukat, minden évben új produkcióval készülnek – már a helyi adventi és karácsonyi ünnepség szerves része. Több helyen bemutatják, nemzetközi versenyen is indulnak vele, amit már hétszer megnyertek. Mert friss a hír: idén is!

Kistelek híre

A betlehemes előadások jó hírét vitték Kisteleknek, hiszen általuk is az örömhír eljutott Los Angelesig, az ünnepekkor interneten nézték ott élő magyarok, illetve az országban is egyre többen tudnak a csapatról, semmihez sem hasonlítható előadásaikról, több településről érkeztek gratulációk. Legutóbb pedig Harmat József bejutott az Év embere választás legjobb tízébe, így rá is szavazhattak olvasóink.

Örömhír után szenvedéstörténet

A betlehemes játékok sok ember szívéhez eljutottak, ezt látva, tapasztalva Antal Imre plébános és a Vatikánból visszatért Kovács Zoltán atya arra kértek minket, az evangélium után mutassuk be a passiót, Jézus Krisztus szenvedéstörténetét, halálát és feltámadását. Úgy gondoltam, hogy a gyerekek tapasztalatlansága miatt a szenvedés, a halál színre vitele nehezebb feladat lesz, mint az örömhír, a születés megjelenítése

– mondta el lapunknak Harmat József. Elárulta: a forgatókönyv gyorsan megszületett, fejben már ki is osztotta a szerepeket, de diákjainak nem szólt erről, odaadta nekik a szöveget és pont azokra figurákra jelentkeztek, ahogyan ő is elképzelte.

A passió, a megváltás is jó alkalom arra, hogy beszéljünk mai dolgainkról, a minket érintő és érdeklő eseményekről, például a háborúkról. Jézus kereszthalálával semminek nem lett vége, akkor kezdődött minden, az emberiség bűnöktől való megváltásával. Minden gyermekben ott van az isteni, csak az a kérdés, észrevesszük-e? Fontos, hogy rátaláljunk Istenre, békességben és békében éljünk. Az előadásból Péter, Júdás, Szűz Mária és Mária Magdolna is a ma emberéhez szól

– közölte.

Nagypénteken

Többet nem árulok el, csak még annyit, lesz meglepetés. Arra a kérdésre kell felelnünk, és ennek megválaszolásában igyekszünk segíteni: mit mentünk meg magunknak ma Jézusból, mit mond nekünk ebben az évezredben élete és tanúságtétele? Mert Krisztus nem a halálért, az életért tette

– jegyezte meg. Az előadást, melynek próbái nagyon jól haladnak, nagypénteken 18 órától láthatják az érdeklődők a kisteleki Szent István király plébániatemplomban.