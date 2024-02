Február 21-én 18 órakor kezdődik a Radnóti-estek szemeszternyitó pódiumbeszélgetése. Balog József kérdezi majd Szilasi Lászlót, az SZTE BTK docensét, József Attila- és Mészöly Miklós-díjas írót műveiről, irodalomról és legutóbbi kötetéről, amely Saját élet címmel tavaly jelent meg a Magvető Kiadónál.

Március 20-án Gyenge Zoltán, a bölcsészkar dékánja beszélget Földényi F. László Széchenyi-díjas esztétával, aki művészeti író és egyetemi tanár is. Legutóbbi, A guillotine hosszú árnyéka – Párizsi életképek a 19. századból című kötete tavaly jelent meg. A modernitás, a 19. században kialakuló fragmentált látás, érzékelés, a fotó és a film is téma lesz. A 250. évforduló kapcsán Caspar David Friedrich és a melankólia, valamint az idén éppe száz éve elhunyt Franz Kafka is szóba kerül.

Április 10-én krimiírókra irányulnak majd a kávézó reflektorfényei. A Dávid Vernon-sorozat írója, Baráth Katalin, a Szabó Ágota-krimiket megalkotó Mészöly Ágnes és a Halálos rozé szerzője, Patkó Ágnes lesz Kálai Sándor krimikutató vendége, aki krimiről, női nyomozókról, női olvasókról és női műfajokról is kérdezi majd az alkotókat.

Május 8-án pedig az egykori szegedi egyetemista tér vissza alma materének bázisára. Grecsó Krisztián lesz a Radnóti-estek vedége, aki ma már Szegeden íródó szakdolgozatok tárgya. Szilágyi Zsófia irodalomtörténésszel beszélget majd arról, hogy milyen emlékeket őriz a szegedi bölcsészkarról, a városról, amelyről azt nyilatkozta egyszer, hogy „vágyálmai netovábbja” volt. Miként jutott el a Lányos apa című kötetétől addig az aparegényig, amelyen jelenleg is dolgozik, és milyen az Egy életem című stand up esten beszélni az életéről közönség előtt, színpadon, ahol nem lehet elrejtőzni.