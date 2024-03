A tavasz a növényzet szempontjából a legszebb időszak: az a pár hét, amikor a fák, cserjék virágoznak, igazán látványossá tudja tenni a tájat. A legtöbb fotó vármegyénkben ilyenkor természetesen a Széchenyi téri magnóliánál készül, azonban népszerűségben rögtön utána következnek a vérszilvafák. Bár szelfit ezekkel már jóval nehezebb készíteni, képeslapra kívánkozó megjelenésük sok fotóst csábít arra ilyenkor, hogy megörökítse a napfényben szikrázó, rózsaszín virágba borult lombkoronákat.

Egy-egy fa is szép tud lenni, az igazi azonban az, amikor egy teljes fasor díszít egy területet. Kübekházán a Kálvária utca pompázik most rózsaszínben, köszönhetően annak, hogy 2003-ban ezzel a fával ültették be az út két oldalát a falu lakóinak segítségével. Molnár Róbert polgármester elmondta, a kopár területre egy kertészmérnök barátja javasolta ezt a fajtát.

Nagy tételben, nagyon olcsón sikerült akkor megvenni a 8-10 centiméteres törzsátmérőjű, szabadgyökeres csemetéket, amelyek gyönyörűek, nem tudok betelni velük

– fogalmazott.

A vérszilvafák egyébként virágzás után is egyediek maradnak: a szirmok elhullása után bordó levelükkel tűnnek ki a sok zöld lombkorona közül.