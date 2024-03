A Tündérszépek egy olyan szépségverseny, amely során a vármegyei napilapokból bárki megismerheti fotókról a jelölteket. Részt venni benne tehát kifejezetten előnyös azoknak, akik ismertségre szeretnének szert tenni, vagy így szeretnék elindítani modellkarrierjüket. Ez természetesen elsősorban a modern kor médiaeszközeinek köszönhető. Bármilyen meglepő is azonban, hasonló versenyt ezek nélkül is lehetett szervezni már több mint 100 évvel ezelőtt is.

Bár akkor a sajtó nem állt ezek mellé, a kor eszközeivel így is rengeteg érdeklődőnek tudták megmutatni a hölgyeket. A fényképek alapján eldőlő verseny első ötletgazdája egy Phineas T. Barnum nevezetű cirkuszi mutatványos volt, aki az 1840-es években olyan mustrát akart szervezni, amelyre a nők egy-egy róluk készült fényképpel nevezhettek volna. Ezeket a múzeumban állította volna ki, a közönségre bízva a döntést egy szavazás formájában. Az első tíz helyezett olajportrékat kapott volna jutalmul, amelyek reprodukciói aztán egy francia kiadó által megjelentett képzőművészeti kötetben, A női szépség világkönyvében kaptak volna helyet.

Ez a terv egyébként végül nem valósult meg, néhány évtizeddel később azonban megszületett a mai Tündérszépek elődje. Az 1905-ös St. Louis-i kiállítás kapcsán ugyanis országszerte azt a feladatot kapták a sajtó képviselői, hogy kutassák fel városukban a legszebb hölgyet, aki aztán a kiállítás keretein belül megrendezett szépségversenyen indulhat. Szó szerint nehéz volt a dolga a zsűrinek, amelynek tagjai negyvenezer csodás fotó közül válogathattak. Gyakorlatilag mi is ezt tesszük most: a helyi lapok keresik az ország Tündérszépét. Ha te is szeretnél bemutatkozni a versenyen, nincs más dolgod, mint jelentkezni. Mi pedig ismertté teszünk az egész országban.