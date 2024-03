Páratlan húsvéti hangulattal, változatos programokkal, látványos locsolkodással, tojásfestéssel, muzsikaszóval, kézműves foglalkozásokkal és néptánccal vár minden látogatót az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark március 31-én, „rügyfakasztó vasárnap” és április 1-jén, „vízbevető hétfőn

–tájékoztatott Kodácz Csengele, az intézmény marketing vezetője.

A szakember elmondta, hogy az ország egyik legnagyobb húsvéti rendezvénye kicsiknek és nagyoknak is kellemes kikapcsolódást ígér, felejthetetlen környezetben. A tavasz köszöntéseként húsvét vasárnap a skanzenben, a Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán kemencés finomságok sülnek, a Szegedi tanyánál pedig a tojáskeresésbe kapcsolódhatnak be a gyerekek. Az iparos műhelyek melletti területen népi gyerekjátszó fogadja a legkisebbeket, a látogatók megismerhetik a húsvéti tojásfestés praktikáit, és egy húsvéti ismeretterjesztő játék részesei is lehetnek. A Nomád parkban íjásztatás várja a vendégeket, kora délután pedig lovasbemutatót tartanak. Húsvét hétfőn a skanzen utcáján sétálva, a portákra betérve kiderül, miként kell a legfinomabb húsvéti kalácsot sütni. A Szeged-alsóvárosi portán interaktív viseletbemutató és játszóház fogadja az érkezőket, a gyerekek a kézműves foglalkozásokon apróbb ajándékokat is készíthetnek. A Borica táncegyüttes és a Hatetudnád Tánctanoda tagjai néptáncbemutatót tartanak, amihez a látogatók is csatlakozhatnak, a talpalávalóról Mester László zenekara gondoskodik. Délelőtt tojást kereshetnek a gyerekek a skanzenben, ahol a déli harangszó után az Ányási kápolnánál Antal Imre plébános a hagyományoknak megfelelően megszenteli a kalácsot, a sonkát és a tojást.