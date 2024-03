A hírszínházi műfajjal most találkozom először, de még gimnáziumban jártam olyan színjátszó körbe, ahol voltak improvizációs helyzetgyakorlataink. Szeptember óta magam is egyetemen taníthatok színpadi gyakorlatot, ahol a hallgatókkal is csináltatok ilyen feladatokat, úgyhogy az improvizáció nem áll tőlem távol. Néha egy-egy utolsó előadásba is belecsempészünk egy-egy egymás megtréfálására alkalmas dolgot, ami szintén ezen alapszik