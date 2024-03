Emlékszem a mesékre és a versekre, amiket mondott, és arra, hogy nagyon szépen rajzolt, főleg királylányokat. Azt hiszem, ő is az volt… Negyven évig dolgoztam óvónőként, én is sok királylányt rajzoltam a gyerekeknek, és kiderült, páran a mai napig őrzik ezeket. A különböző foglalkozásokon nagy, úgy is mondhatjuk, alkotói szabadságot adtam a kicsiknek, talán ezzel is magyarázható, hogy később többen közülük különböző művészeti ágak iránt érdeklődtek és indultak el az úton. Nagyon fontos, amit az ember 3 és 6 éves kora között kap