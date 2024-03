Tízévesen lett Stéhlik Lajos tanítványa Posta Piroska a még 1954-ben alakult képzőművészeti körben, amely az ő javaslatára vette fel a rajztanár nevét 2004-ben. A Stéhlik Lajos Képzőművészeti Kör az elmúlt húsz évben működött a szintén rajztanárrá lett Piroska vezetésével. A húsz évet ünneplő csoportos tárlat egyben a hattyúdaluk, még a címében is.

Elfogytak a tagok

Hogy miért lett vége? Elfogytak. A gyerekek felnőttek, szülők lettek, dolgoznak, külföldre költöztek, maradtak ketten-hárman, az úgy már nem szakkör. Abbahagytam a tanítást, azóta nincs gyerekutánpótlás. Szívfájdalom, de ez van

– állapította meg Posta Piroska. A kiállításra még összehoztak tanítványai egy komoly anyagot, benne új és régi műveikkel vegyesen.

Van, akitől csak gyerekkori rajzokat tudtam bemutatni, akadt, aki 80 évesen járt hozzánk még az elején, de összeszedtem munkákat, mindez nagyon sok szervezés, telefonálás eredménye

– árulta el a szakkör utolsó vezetője, aki felejthetetlen emlékeket őriz Lajos bácsiról.

Fotó: Darók József

Állítólag a gyerekeihez szigorú volt, de a tanítványokkal nagyon aranyos. Tudom, hogy engem nagyon szeretett, és én is őt. Azt nem szerettem, ha belenyúlt a munkámba. Gyerekkori emlékem, ahogy ülök a bakon, és érzem, hogy ott áll mögöttem, nem mond semmit, csak azt, hogy ühüm, ühüm

– idézte fel emlékeit.

Korán, tízévesen került be a Lajos bácsi vezette körbe Piroska. Zeneiskolába járt, zongorára íratták be, de nem kedvelte tanárát, még szertornára is elment volna inkább, de jött a rajzolás. Tanárképzőt végzett rajz szakon, tanított Szentesen és Csongrádon majdnem minden iskolában, tűzzománcot, festészetet, művésztelepekre jártak a gyerekekkel.

Süt, főz is a tanítványoknak

Nem tudja, lesz-e folytatása, végül is több művészeti iskola is van a városban. Otthon most is bárkit szívesen lát, ha szeretne alkotni, olyankor süt-főz, jó hangulatban alkotnak, de lelki bajaikat is mindig megoszthatták vele.

Piroskának sikerült a szakkörben is otthonos légkört teremteni, és elmúlt években is fenntartani annak ellenére, hogy a csoport folyamatosan költözött a művelődési központ épületének felújítási szakaszai miatt. Alkottak az Ifjúsági Házban, a régi galériában, az első emeleten és a tetőtérben is. Szintén Piroska hatására a képzőművészeti kör tagjai nyaranta többen is részt vettek a mártélyi alkotótáborban.

Fotó: Darók József

Kamatoztatják a tudást

Tanítványai közül ezen a pályán maradtak, és folytatták tanulmányaikat, néhányan ma is Csongrádon kamatoztatják a körben tanultakat. Köztük van, aki építészmérnökként, üvegtervezőként, tervezőgrafikusként, más az operatőri pályán tevékenykedik, és akad, aki vizuális kultúra vagy restaurátor tanulmányokat folytat.

A Hattyúdal című közös tárlatra – amely még március 22-ig megtekinthető a Művelődési Központ galériájában – 28-an vitték el műveiket, hogy még egyszer, utoljára bemutathassák, amit a Stéhlik Lajos körben tanultak.