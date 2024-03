Kaleidoszkóp hét évtizedből

– Egykor azt tanultam, hogy a művészettörténész soha nem engedheti magához túlságosan közel a művet, mert akkor nem tud róla objektív leírást közölni. Én ezt nem igazán tudtam megvalósítani. Éppen ezért, a Hetven című kiállítás az általam korábban, az Őszi Tárlatok zsűrijében, illetve rendezésekor átéltek egyfajta megtestesülése. Annak lehetősége, hogy megmutassam, mely műveket éreztem magamhoz közel állónak. Mindenki a maga ízlése szerint vélekedhet arról, hogy jól választottam-e – mondta Nagy Imre.

A vásárhelyi Szabó Klára Petra

A Vásárhelyi Őszi Tárlatokon már több díjjal és munkajutalommal is elismert, majd a fődíjjal, Tornyai plakettel is kitüntetett vásárhelyi alkotó, Szabó Klára Petra szerint is különleges élmény végigtekinteni az elmúlt évtizedek alkotásain, látva a stílusok változását. A nemzetközileg is ismert és elismert fiatal hódmezővásárhelyi alkotó számára különösen fontos a Vásárhelyi Őszi Tárlat, hiszen, mint mondta, itt kezdődött és innen fejlődött minden a művészetében. Olyannyira, hogy élete első kiállítás-élménye, 5-6 éves korában szintén az Őszi Tárlathoz kötődik, amelyre édesanyja vitte magával. Későbbi nagy álma volt alkotóként megjelenni ezen az országos képzőművészeti eseményen. – Kifejezetten fontos számomra, hogy lehetőleg a legújabb munkáimmal léphessek az aktuális Őszi Tárlat közönsége elé, megmutatva, hol tartok éppen – mondta. A HETVEN kiállításon az egyedi technikával készült, különlegesen finoman kidolgozott Jégvirágok című munkája látható.

Jubileumra készül V. Nagy Nándor

– Eddig leginkább az emlékek és a katalógusok maradtak a Vásárhelyi Őszi Tárlatok után, ám most végre láthatunk egy valóban az elmúlt hetven év esszenciáját felvonultató anyagot – nyilatkozta V. Nagy Nándor hódmezővásárhelyi képzőművész. – Múzeumi dolgozóként 24 éve kísérem a Vásárhelyi Őszi Tárlatot, 2004 óta a háttér munkálatok részese voltam, majd 2007-ben először jelentem meg kiállítóként úgy, hogy egy-egy munkám mindig itt debütált – hangsúlyozta. A HETVEN 103 alkotásának egyike, Földanya elnevezésű szobra ugyancsak egy korábbi őszi tárlaton szerepelt először. A vásárhelyi alkotó idei esztendője a jubileumi alkalmakról szól: ötvenedik születésnapja apropóján hamarosan önálló tárlattal lép ismét a művészetkedvelő közönség elé.