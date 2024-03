Magyarország második, Európa negyedik legnagyobb zsinagógája, a szegedi imaház is bejárható a világháló segítségével. A Baumhorn Lipót által eklektikus stílusban tervezett épület Szeged egyik gyöngyszeme, az ország talán legszebb zsinagógája. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) honlapján, a Kultúrkincsek menűpont alatt, bárki felkeresheti és kívül-belül bejárhatja az épületet, miközben az ikonokra kattintva a zsinagóga, valamint a szegedi zsidó közösség történetével ismerkedhet meg. A szegedi zsinagóga mellett még 13 imaház is virtuális sétára hív a honlapon. Köztük van a romantikus stílusban épült, 2020-ban teljeskörűen felújított makói ortodox zsinagóga is. A Cödoko Alapítvány és a Mazsihisz a magyar állam és a Zsidó Világkongresszus támogatásával két éve indította el azt a programot, amiben a legfontosabb hazai zsinagógákat online is látogathatóvá teszi.