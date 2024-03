Közönségtalálkozót rendez a Szeged Városi Rock Klub és a HANGTÉR április 3-án este fél héttől a Rock Klubban, ahol a szegedi könnyűzenei élet szervezői ülnek egy asztalhoz. Bene Zoltán, József Attila-díjas író Kolonics Erikával, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezőjével, Tajti Gabriellával, a Szegedi Tudományegyetem kulturális titkárával, Bajusz Attila koncertszervezővel és Vadász Jánossal, a Szeged Városi Rock Klub vezetőjével beszélget a város könnyűzenei múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen volt a szegedi könnyűzenei élet az elmúlt évtizedekben, hogyan működtek és működnek az intézmények, milyen könnyűzenei rendezvények zajlanak a városban és milyen lehetőségei vannak a szegedi zenekaroknak. Emellett arról is szó esik majd, hogy a meghívott vendégek hogyan látják a szegedi könnyűzenei élet fejlődését a következő évtizedekben. A beszélgetés után este fél nyolctól Király Vajk énekes, blues-gitáros lesz a vendég, aki harminc évvel ezelőtt alapította meg a Rambling Blues zenekart, majd később barátaival a Blues B.R Other Showt is.