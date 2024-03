– Ez volt az a pillanat, amire már nagyon régóta készültünk, mindketten nagyon vártuk, hogy a felnőtt korosztályban latin-amerikai táncokban magyar bajnokok legyünk – kezdte Kis Violetta az élménybeszámolót. A szentesi hölgy huszonhárom évet töltött már a parketten, Hidi Balázzsal közösen hét éve táncolnak, a befektetett munkának meglett végre a gyümölcse a budapesti Ludovika Arénában. Latin bajnoki címmel gyarapították a Szilver TSE-t, ami a standard és a tíztánc hazai legjobbjait neveli ki.

A magyar ranglistát már évek óta vezetik, így képviselhették Magyarországot Európa- és világbajnokságokon, ezeken minden alkalommal az elődöntőig jutottak. Európa-kupa 4. hely mellett German Open versenyen voltak 4. helyezettek Rising Star kategóriában, illetve World Open viadalokon első helyeket szereztek, 2022-ben pedig kijutottak a világjátékokra, a nem olimpiai sportágak olimpiájára – sorolta legfontosabb nemzetközi eredményeiket a páros női tagja. Hazai sikereik közül az országos bajnoki 1. helyezésekre, és a ranglista-győzelmekre a legbüszkébbek.

A táncsport versenyszabályai megengedik, hogy két egyesületet képviseljenek. Balázs mintegy 10 éve a debreceni Valcer versenyzője, partnere a szentesi Szilvert erősíti. – Gyerekkorunk óta egymás ellen versenyzünk, így ismerkedtünk meg. Szimpatizáltunk is egymással. Aztán Lettiék különváltak az előző párjával, így volt ez nálunk is. Ő a tíztánc irányába volt nyitott, én pedig a latin irányzatban, de megfelelő pár hiányában egy idő után úgy döntöttünk, megpróbáljuk együtt, a magánéletben is – magyarázta a férfi táncos.

A kettős-, sőt hármas életet nem túl egyszerű kivitelezni, bár egy párként mégis könnyebb. – A hét első felében Szentesen dolgozunk az edzőinkkel és a tanítványainkkal, majd a hét második felében Budapesten vagyunk, a hétvégéken pedig legtöbbször külföldre utazunk, úgyhogy ez a mai napig kicsit afféle vándorélet – mosolygott Violetta. Debrecen már kiesik a körforgásból, de Balázs egyesületének, és Bíró Csabának is nagyon hálásak a támogatásért. Szentesen pedig Szatmári-Nagy Szilviának köszönhetnek rengeteget.

Az öt latin tánc, a szamba, csacsacsa, rumba, paso doble és jive mindegyikét egyformán kedvelik. – Azért szeretem ezt a műfajt, mert nagyon intenzíven meg tudjuk jeleníteni a férfi-női kapcsolatot, szabadabb a kifejezésmód, mint standard táncokban, kontaktust teremthetünk a közönséggel, színes karaktereket lehet bemutatni a parketten. Engem a latin-amerikai zene különösen motivál – véleményezte Violetta.

Számunkra egy olyan életérzést ad a tánc, ami nélkül nem éreznék egésznek magukat. – A huszonéves pályafutásunk alatt már megtapasztaltuk, hogy mit tud adni nekünk egy-egy verseny, szereplés, mozdulat, összenézés. Egy-két napot kibírunk tánc nélkül, de többet biztosan nem – fejtette ki Violetta.

– Szerintem minden emberben ott van a művészi érdeklődés, mi ebben találtuk meg magunkat. Jóval több lehetőséget ad a tánc, mint ha csak arra vágyna az ember, hogy bejárja a világot. A tánc azért is fontos nekünk, mert egy nyitott megélhetési lehetőséget is biztosít, sportolókkal való foglalkozást, színházi munkát, fellépéseket, pontozóbírói végzettséget is szerezhetünk. Ezért is érdemes ezt a sportágat választani, mert nem csak egy irányba lehet menni – tette hozzá Balázs.