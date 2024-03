– Magánszemélyként kezdeményeztük a feleségemmel másfél évvel ezelőtt a település díszítését. Így jött össze egy kis csapat, akik szeretik a szépet és rászánják az idejüket az ötletelésre és a kivitelezésre. Önkormányzatunknak ugyanis nincs arra pénze, hogy kész elemeket vásároljunk – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere. Mára egy 10 fős kemény mag maradt, de várják a további jelentkezőket is.

– Először tavaly húsvétra készítettünk dekorációs elemeket, majd adventre és karácsonyra díszítettük fel a falu központját. Most felújítottuk a tavalyi húsvéti elemeket és újakat is készítettünk – említette meg a településvezető. Hogy jó munkát végeztek, erre nagyon sok visszajelzést kaptak. A derekegyháziaknak tetszik a díszítés. A kis csapat most virágosítást tervez, egy szakemberrel már beszéltek is, hogy olyan növények kerüljenek a virágágyásokba, amelyek jól alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz, és tavasztól őszig díszítsék a település központját.