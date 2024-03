A Mi Szabadegyetemünk címet viselő sorozat keretében nyílt tárlat a Szent-Györgyi Albert Agórában különleges, természet alkotta műremekekből. Az úgynevezett löszbabákat Szónoky Miklós geológus, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Földtani és Őslénytani Tanszékének nyugalmazott docense gyűjtötte évtizedeken át.

Fotó: Koós Kata

Árvai Anita, az Agóra szakmai munkatársa, a tárlat rendezője, a gyűjtő egykori tanítványa elmondta, hogy a kiállítással arra szeretnék rácsodálkoztatni a látogatókat, hogy maga a természet is milyen nagyszerű szobrász lehet.

A szobrok különlegessége, hogy ember alkotta képzőművészeti formáknak tűnnek, már kis képzelőerővel is felfedezhet bennük a szemlélő emberi, állati vagy éppen növényi formákat, illetve hasonlóságokat szobrászművészek által alkotott művekkel, mint például Henry Moore vagy Borsos Miklós alkotásaival.

Szónoky Miklós lapunknak elmondta, hogy miután diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetem biológia-földrajz-geológia szakán, pályáját az iparban olajbányászként kezdte 1962-ben. Tehetségének, szaktudásának és szorgalmának köszönhetően mindössze 26 évesen lett Szank vezető geológusa, ahol 250 ember és 40 termelőkút tartozott felügyelete alá. 1967-ben meghívták az akkori József Attila Tudományegyetemre tanársegédnek. A fizetés jóval kevesebb volt, de kötelességének érezte, hogy tudását és gyakorlati tapasztalatait átadja a következő generációknak. Kétszer választották hallgatói az Év tanárának.

Fotó: Koós Kata

A geológia iránti szenvedélye áthatotta egész munkásságát. Úgy fogalmazott, hogy a geológia gyakorlatilag az evolúció veleje, ráadásul a művészettörténet is szorosan kapcsolódik a kövekhez.

Az egész művészettörténet a geológiából van: a kőzetek, az anyag, a drágakövek, az ékszerek, az ősmaradványok

– részletezte.

Szónoky Miklós geológiai tárgyak sorát oktatta, de a fő szakterülete az őslénytan, az evolúciós folyamatok és az üledéktan volt. Évtizedeken át vezetett terepgyakorlatokat az egyetemen, kutatásai során a Pannon medence pliocén és pleisztocén rétegsorait vizsgálta. 1989-től a régészek számára is végzett kőzeteredet vizsgálatokat, és 12 éven át tartott karokon átívelő népszerűségnek örvendő speciálkollégiumot Ásványok, kőzetek, ősmaradványok az európai művészettörténetben címmel, jelenleg pedig A geológia szerepe a művészet- és kultúrtöténetben címmel ír könyvet. Terepi munkái során gyűjtötte össze az úgynevezett konkréciószobrokat, népnyelven löszbabákat vagy más néven – lyukas belsejük miatt – csörgőköveket.

Fotó: Koós Kata

Különféle Madonnák, a milói Vénusz löszbaba-változata, gyümölcs- és állati formák is megtekinthetők az asztalokon. A műcímek a gyűjtő kiváló humoráról és kreativitásáról árulkodnak, mint például a „seprűnyélen lovagló boszorka”, a „hallgató pszychéje a rázós szigorlatot megelőző éjjel”, a „tojás svájci sapkában”, a „kacsa félrecsúszott csokornyakkendővel”, a „kövér medve, girehes medve” vagy a „pocakos törpe hátizsákkal”. Szónoky Miklós elmondta, a szellemi tevékenység non plus ultrájának a humort tekinti. Ennek fényében válaszolt, amikor a címválasztásokról faggattam.

84,27 esztendősen nem akármi ám! A pendrive működik

– jegyezte meg nevetve.