Hagyomány modern köntösben

A hagyományos népi motívumokat gondolom tovább, modernebb köntösbe öltöztetem és beleszövöm a saját elképzeléseimet. Teli vagyok ötletekkel, és alig várom, hogy megvalósítsam azokat. Ha eszembe jut valami, akkor bármikor nekiállok. Volt, hogy éjszaka beugrott egy kép, azonnal felkeltem, hogy lerajzoljam

– árulta el. Kriszta hozzátette, mindig saját ötletből dolgozik, de azért nyitott szemmel jár. Azonban ha lát valami érdekeset, azt mindig továbbgondolja a saját elképzelése szerint.

Flitter, lakk és dekupázs

A tojások elkészítéséhez többféle technikát is használ, a temperától kezdve a filcen és akrilon át az üvegfestékig lényegében mindennel fest, amivel nyomot lehet hagyni, a díszítést pedig dekupázs technika, dekor szalag, kristályok vagy flitterek teszik teljessé.

Festettem már körmös gél lakkal is tojást, csak hogy kipróbáljam. Szeretek kísérletezni, sokféle anyagot, eszközt és technikát használni

– fűzte hozzá.

Egy tojás elkészítése a mintától és a választott technikától is függ, egy óra alatt is kész lehet, de van olyan húsvéti tojása is, amelyen több napig dolgozott.

Egy hónapja tart a tojásfestés szezon

Nálam márciusban már szezon van, de van, amikor hamarabb is nekikezdek. Húsvétig körülbelül ötven tojást készítek. Nincs kedvencem köztük, mindig az az, amelyiken éppen dolgozom, de a barokk tojást nagyon szeretem csinálni

– mondta el Kriszta.

Általában akkor fest, amikor a többiek alszanak. Férje, Pető László támogatja a hobbiját, ő a biztos háttér, lányuk, Kira pedig már a tojások kifújásába is besegít.

És ha már említettük a szuperhősös hasonlatot: Krisztának van egy szuperképessége is. Úgy tudja kifújni a tojást, hogy külön jön ki a tojás fehérje és sárgája.

Ilyentájt nem kérdéses, hogy mi a menü a családnál, rengeteg rántotta és madártej készül náluk.

Várják a locsolók

Az elkészült tojás-remekekből természetesen jut a locsolóknak is, akik évről évre várják, vajon éppen milyen díszítéssel rukkol ki Kriszta. A Damjanich János utcai óvodának is ajándékozott a tojásokból, a legszebbeket pedig megtartja és gyönyörködik bennük. Bár legtöbbször tyúktojásra fest, már libatojást is díszített, és tervben van az is, hogy megfest egy strucctojást. A tojásfestésre kislányát is szeretné megtanítani.

Nagyon szeret alkotni, ezért szeretném, ha ő is megtanulná a tojásfestést. Szomorú, hogy elsikkad ez a hagyomány és már nem alkotnak az emberek

– tette hozzá.

Kezdők is belefoghatnak

Petőné Kis-Kása Krisztina azt tanácsolja, hogy bátran fogjon bele bárki a tojásfestésbe, aki csak kedvet kap hozzá.

Érdemes az alapoktól kezdeni, először csak egyszerűen tojásfestékkel befesteni a tojást. Aztán lehet gondolkodni a mintákon, újítani, kísérletezni. A tojásfestés végtelen lehetőséget kínál

– összegzett.