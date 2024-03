Pontosan egy hónapja maradt Csongrád-Csanád vármegye legszebb hölgyeinek, hogy megmutassák magukat ország-világnak azzal, hogy jelentkeznek a Tündérszépek országos szépségversenyre. A Délmagyarország minden támogatást megad ahhoz, hogy idén helyi lány fejére kerüljön a korona. Fotósaink ingyenesen elkészítik azt a portfóliót, mellyel az online fordulókon bemutatkozhatnak és amelyek alapján a zsűri eldönti, kik jutnak be a regionális elődöntőbe, majd a döntőbe. Így a hölgyeknek csak egy dolguk van: szépnek lenni és ezt magabiztosan fel is vállalni.

Az előző hetekben adtunk már tanácsokat arra, hogyan érdemes felkészülni a fotózásra, milyen ruhákat kiegészítőket javasolt hozni, illetve házi praktikákat is megosztottunk, hogyan lehet ezen a fontos napon a lehető legjobban kinézni. Van azonban, amiben érdemes szakember segítségét kérni. Ilyen a tökéletes mosoly záloga, a hófehér fog is.

Az otthoni fogfehérítés helyett érdemes ezzel a feladattal egy fogorvost megbízni, hiszen a rosszul vagy nem megfelelő eszközökkel végzett beavatkozás roncsolhatja a fogzománcot. A rendelőben a fogfehérítést minden esetben professzionális fogkőeltávolítással kezdik, mely után a polírozással minden kávé vagy tea okozta elszíneződés is eltávolítható. Önmagában már ez az egyszerű eljárás is sokat segít a fogak esztétikai megjelenésén és néhány árnyalatot már ez is világosít rajtuk. A professzionális fehérítéssel azonban igazi Hollywood-i mosolya lehet bárkinek, amely nagyon esztétikusan mutat a fényképeken – főleg, ha azt egy erős rúzzsal még ki is hangsúlyozzuk.

Érdemes tehát egy ilyen kezelésbe beruházni a fotózás előtt – ezzel nem csak a versenyen lehet előnyre szert tenni, de a szájhigiéné szempontjából is sokat tehetünk vele saját érdekünkben.

