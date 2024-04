A rendezvény díjátadással kezdődött: Szuromi István igazgató és Sík Márton, a Szegedi Vízisport Egyesület elnöke Kása Péternek adták át a Szeged Ifjú Tehetségéért díjat, így az iskola közössége előtt is emlékeztettek arra, hogy a pedagógus megkapta ezt az elismerést Szeged városától március végén. Ezt követően több mint 200 gyerek egyszerre melegített be a hatalmas, füves területen, a zenés programhoz az intézményvezető is lelkesen csatlakozott. Ezután pedig beindult a sportélet a területen.