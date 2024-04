Podcastünk vendége Szokody Anikó, a szegedi Bartók Béla Művészeti Kar adjunktusa, akit zongoraművész minőségében kérdezett Hornyik Anna Viola. Szokody Anikó zongoraművész, -tanári diplomáját 1997-ben kapta meg a Zeneakadémián. 1997-től a bloomingtoni Indiana University hallgatójaként Sebők György tanítványa volt. Master of Music in Piano Performance diplomáját 2000-ben kapta meg. 2021-ben doktori fokozatot szerzett a Zeneakadémián. Koncertező művészként Európán kívül fellépett Kínában, Japánban, Katarban, Argentínában és az Amerikai Egyesült Államokban. Beszélgettünk többek között gyermekkorról, az első zenei impulzusokról és arról is, hogy miként telt a Buenos Airesben töltött egy éve. Ezen túl arról is szó lesz, hogy amerikai emlékei közül melyik áll legközelebb a szívéhez, de amellett sem megyünk el szó nélkül, hogy milyennek tartja Szokody Anikó a zenei utánpótlást. Tartsanak velünk!