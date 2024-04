Kovács László, a Gyevikult Nkft. ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy a programok egy részét a jubileumokhoz kapcsolták.

– Az Ölelő Mancsok címet viselő macikiállítás azért különleges, mert állandó tárlat lesz a településünkön Süli-Zakar Sándorné gyűjteményéből. Az Algyői Foltvarrók Köre is jubilál, idén 15 éves a lelkes csapat – mondta el az ügyvezető.

A falunapi programok már április 25-én, csütörtökön 17 órakor elkezdődnek, akkor nyílik meg az Ezerjóházban a macikiállítás. A tárlattal kapcsolatban Süli-Zakar Sándorné Julika lapunknak elmondta, hogy a játékmackókat 1996 óta gyűjti töretlen lelkesedéssel.

– Körülbelül 1200 mackóból áll most a gyűjtemény, ebben a miniatűrtől a 106 centiméteresig minden megtalálható. Nagyon kedvesek számomra az 1930-as évekből származó mackók. Az egész gyűjteményem be sem fér az Ezerjóházba – mondta nevetve. Julika egyébként szinte minden ünnepre kap ajándékba játékmackót, és mint mondta, még idegenektől is kapott, volt, aki a kapunk belülre beakasztotta és a mai napig sem tudja, ki lepte meg vele. – Rengeteg történet kapcsolódik a mackóhoz, nagyon hálás vagyok mindegyikért, amelyet kaptam, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre a gyűjtemény – mondta megjegyezve, természetesen a gyűjtést tovább folytatja.

Az Algyői Falunapok keretében pénteken 10 órakor a díszburkolatot adják át a temetőben, 17 órakor pedig a Faluházban az Algyői Foltvarrók Körének munkáiból nyílik meg a jubileumi tárlat. Szombaton a faluház melletti rendezvénysátornál 8 órakor elkezdődik a főzőverseny, amelyre 27 csapat jelentkezett előzetesen, 10 órától óvodás és iskolás csoportok lépnek fel, de lesz fitneszbemutató is. Délben fellép a Búzavirág Dalkör és az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar, akiket a Parlandó Énekegyüttes követ a színpadon. Délután Singh Viki és Tabáni István lép fel Molnár György közreműködésével, 17 órától a 3+2 Zenekar szórakoztatja a nagyérdeműt, majd 20 órakor Charlie veszi birtokba a színpadot.

Kovács Lászlótól megtudtuk, értékes tombolatárgyakkal is várják a helyieket. A nagyközség havilapjában megjelent tombolaszelvényt kell a helyszínen leadni, azok közül sorsolnak. Helyi cégeket keresett fel a Gyevikult Nkft., és az általuk felajánlott, nagyjából 30 tárgyat sorsolják ki. Érdemes az algyőieknek próbára tenniük a szerencséjüket, a fődíj ugyanis egy robotfűnyíró lesz.