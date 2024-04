A kör tevékenységét lezáró kiállítás megnyitóján elhangzott, a szakkör alapítását az tette lehetővé, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatot írt ki kézműves csoportok megalakítására oly módon, hogy a nyerteseknek biztosítja a munkához szükséges eszközt és alapanyagot, illetve online felületén a fogások elsajátításához is videós segítséget ad.

Öt embert toboroztunk, aztán csatlakozott még egy. Hogy a pályázati kiírásban ajánlott 18 kézművesség közül melyiket válasszuk, azt már együtt döntöttük el

– mondta az ötletgazda szervező, Köteles Gertrúd. Azt is elmondta, a községi önkormányzattól kaptak helyet az összejövetelekhez, és a falu a rezsiköltségeket is állta.

Amint a szorgoskodásuknak híre ment, a község lakói is összefogtak, hozták nekik az újságpapírt. Amúgy kiderült, hogy ezek közül a puhábbak alkalmasabbak megformálásra – ilyenre nyomják a Délmagyarországot is – , a vastagabb, fényes oldalakkal nehezebb dolgozni. A hölgyek idővel egyre ügyesebbek lettek: egy-egy pálcát kezdetben egy perc alatt sodortak meg, most már pillanatok alatt megvan.

Mostanáig összesen húsz összejövetelt tartottak és ez idő alatt mintegy hatvan darab készült el. A heti rendszeres kézműveskedés ráadásul nem csak hasznos elfoglaltságot és egy új tudás elsajátítását jelentette, de közösséget is épített.

Nemrég költöztem ide, ezért eddig nemigen voltak ismerőseim

– vallotta meg Bubori Ferencné.

Itt munka közben sokat beszélgettünk, barátságokat kötöttünk, beilleszkedtem a faluba

– mondta.

Bár a papírfonást a tagok most befejezték, továbbra is együtt maradnak: ősztől a vesszőfonást is meg szeretnék tanulni.