A regény amellett, hogy évszázadokon átívelő történelmi kalandozásra hívja az olvasót a múltba, rengeteg tanulsággal is szolgál. Sokat tanulhatnak belőle egyrészt a vállalkozók, hiszen végigkövethető, hogy kitartással, hittel, rengeteg tanulással és szorgalommal a semmiből is lehet valaki milliomos vállalkozó. De persze az is látszik, milyen törékeny ez a siker, ha nincs meg mögötte a családi stabilitás. A Dreher-szimfónia tehát azoknak is tetszhet, akik a történelmi sztorikat kedvelik, azoknak is, akik egy sörfőző családot szeretnének megismerni és azoknak is, akik üzletépítést tanulmányoznának szórakoztató módon. És persze jól is mutat majd a könyvespolcon ez az exkluzív megjelenésű regény – ha valakinek ez is számítana.