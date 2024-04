Április 10-éig pályázhattak azok a festők, képzőművészek, akik szerették volna megmérettetni legújabb műveiket a magyar alkotóművészeti szcéna egyik legrangosabb, kétévente rendezett seregszemléjén, a Táblaképfestészeti Biennálén.

Magyarország és a Kárpát-medence számos szegletéből pályáztak, összesen csaknem 650 nevezés érkezett a Biennálé online regisztrációs felületén keresztül – tájékoztatott a REÖK közleményében. A háromtagú szakmai zsűri, Nátyi Róbert művészettörténész, a REÖK vezető kurátora, az SZTE Bartók Béla Művészeti Karának dékánja, Fürjesi Csaba festő- és grafikusművész, valamint Henn László András festőművész döntése alapján végül 115 művész csaknem 130 műalkotása szerepelhet majd a jubileumi tárlaton. A szabadbeadásos rendszerben kiválasztott munkák mellett a közönség idén is láthatja majd a hazai festészet országosan elismert művészeinek legújabb műveit is. Közvetlenül a zsűri meghívásának eleget téve nyújtotta be alkotásait mások mellett Aknay János, Ázbej Kristóf, Fehér László, Kántor Ágnes, Kárpáti Tamás, Lenkey-Tóth Péter, Nádas Alexandra, Nagy Gábor, Papageorgiu Andrea, Sárkány Győző, Sejben Lajos, Sinkó István, Stefanovits Péter és Verebics Katalin.

A tárlat kurátora, Nátyi Róbert elmondta, hogy a legszigorúbb minőségi elvet szem előtt tartva zajlott a válogatás, és igen erősnek minősítette az idei mezőnyt.

Kifejezetten örömteli, hogy rengeteg fiatal, most beérkezni látszó alkotó nevezett, és pályázataik közül igen szép számban kerültek ki kiállításra méltó képek

– közölte.

A tárlaton résztvevő alkotások végleges listája a REÖK weboldalán olvasható. A XX. Táblaképfestészeti Biennálé ünnepélyes megnyitóját május 25-én tartják, ahol a legkiválóbb művek alkotóit díjazzák is.